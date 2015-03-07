الجيش اللبنانى يواصل ترسيم "الخط الأزرق" الفاصل مع إسرائيل

واصل الجيش اللبنانى بالتعاون مع قوات الامم المتحدة فى لبنان "اليونيفيل" ترسيم الخط الأرزق بين لبنان وإسرائيل -خط مؤقت بين البلدين نظرا لتعذر ترسيم الحدود الرسمية -.

وذكر بيان صدر عن قيادة الجيش اللبنانى أنه "فى إطار عملية إعادة تعليم الخط الأزرق، تواصل اللجنة التقنية التابعة للجيش اللبنانى، بالتعاون مع فريق طوبوجرافى تابع لقوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل عملها بين منطقتى الظهيرة ويارين، حيث أنهت خلال الأسبوع الحالى قياس سبع نقاط جديدة، والتحقق من قياس ثلاث نقاط وتثبيت المعالم عليها بصورة نهائية.

وأضاف البيان أنه بذلك تكون اللجنة قد أنجزت حتى تاريخه التحقق النهائى من 217 نقطة على الخط الأزرق.