«Ooredoo» تتخطى 100 مليون عميل في الربع الأخير من عام 2014

قالت شركة Ooredoo أن القاعدة الموحدة لعملائها قد تخطت حاجز 100 مليون عميل في مختلف مناطق تواجدها في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وجنوب شرق آسيا، علما أنها تقدم خدماتها في أسواق يصل تعداد السكان فيها إلى أكثر من 700 مليون نسمة.

وحسب الأرقام التي تم الإعلان عنها، حققت Ooredoo هذا الإنجاز في الربع الرابع 2014 بعد عام بذلت فيه الشركة جهوداً كبيرة لتنمية قاعدة عملائها في أسواقها الرئيسية في كل من قطر والجزائر وسلطنة عمان، بالإضافة إلى إطلاق عملياتها في أسواق جديدة مثل ميانمار.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة Ooredoo: “تتمتع Ooredoo دائماً برؤية واضحة للنمو، ويدعم ذلك إستراتيجيتنا للتنمية والاستثمار. ويذكرنا تخطي حاجز 100 مليون عميل بمسيرتنا خلال العقد الماضي، كما يعزز ذلك آثار خدمات Ooredoo في العالم.”

وفي ميانمار، أحدث أسواق الشركة، التي يبلغ تعداد سكانها ما يقارب 53 مليون شخص، ومعدل انتشار استخدام الهواتف الجوالة منخفض نسبياً ويبلغ 27 في المائة، وذلك وفقاً لإحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ميانمار. وصل عدد عملاء Ooredoo خلال الشهر الأول لإطلاق عملياتها التجارية في ميانمار خلال 2014 إلى أكثر من مليون عميل.

وكانت الشركة قد حققت عدداً من الإنجازات المهمة الأخرى في أسواق رئيسية لها خلال 2014، فقد ساهمت في زيادة قاعدة عملائها في قطر لتصل إلى أكثر من 3 ملايين عميل، وفي الجزائر بلغ عدد عملاء Ooredoo في خدمة 3G أكثر من 3.5 مليون عميل خلال عام على إطلاق تلك الخدمات.

الجدير بالذكر أن Ooredoo عرضت في جناحها خلال المؤتمر العالمي للجوال الأسبوع الفائت في برشلونة عدداً من التقنيات الذكية، التي تتضمن حلول التعليم الذكية والمدن الذكية والاتصال من جهاز لجهاز آخر، بالإضافة إلى أنها ستسلط الضوء على بعض أنشطتها التي تدعم التنمية البشرية في مناطق تواجدها.