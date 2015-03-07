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براءة 15 إخواني من تهم التحريض علي العنف بالوادي الجديد‎

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براءة 15 إخواني من تهم التحريض علي العنف بالوادي الجديد‎ براءة 15 إخواني من تهم التحريض علي العنف بالوادي الجديد‎

أرشيفية

​قضت محكمة جنايات أسيوط ببراءة 15 إخواني من تهم التحريض علي العنف من أبناء مركزي الداخلة والخارجة بالوادي الجديد.

وتلقى اللواء عمر أحمد ناصر نائب مدير أمن الوادي الجديد إخطارًا يفيد ببراءة 15 إخواني من تهم التحريض علي العنف،

وقامت قوة أمنية من قوات قسم شرطة الخارجة بقيادة العقيد عصام مهني رئيس مباحث المديرية لترحيل الـ15 إخواني من محافظة أسيوط والإفراج عنهم من ديوان قسم شرطة الخارجة، وهم، “سامي منصور سيد وسمير حسن حافظ وخضر محمد محمد وإبراهيم حسن محمد ومنصور خضر عبد العال ومصطفي محمد أحمد ومحمد علي فضل المولي وسعيد خلف يوسف شحاتة ومحمد أحمد عمر أحمد ومحمد كمال أحمد توزر ومحمود علي عوض أحمد ويحي سعودي حسين زيد و إبراهيم حسين أحمد محمد وحمدي حامد إسماعيل ومحمود عبد الهادي وهبة”.

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