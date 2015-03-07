ضبط نشال متهم في 25 قضية بالأقصر

ضبطت قوات الشرطة بمركز أرمنت جنوبي غرب الأقصر نشال سبق اتهامه في 25 قضية بدائرة المركز أثناء محاولته نشل حافظة نقود من طبيب داخل إحدي سيارات الأجرة.

وكان اللواء حسام المناوي، مدير أمن الأقصر، قد تلقي إخطارًا من العميد “عصام يس”، مأمور مركز شرطة أرمنت، يفيد بضبط المدعو “محمود . م . ا – 38 سنة” مقيم الرزيقات قبلي بأرمنت، وشهرته “إكس”، مسجل شقي خطر “نشل”، وسبق اتهامه في 25 قضية، وذلك أثناء محاولته نشل حافظة نقود من الطبيب “ممدوح محمد علي”، 28 سنة صيدلي بالإدارة الصحية بالبياضية، أثناء استقلاله لسيارة أجرة متجهاً لمنزله بقرية المحاميد قبلي بأرمنت.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.