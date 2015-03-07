الإثنين .. آخر موعد لتلقى طلبات حج الجمعيات بالأقصر

قال الدسوقى عباس وكيل وزارة التضامن بمحافظة الأقصر إن بعد غد الاثنين هو آخر يوم لتقديم طلبات الحج بالجمعيات التى تنطبق عليها الشروط بالمحافظة.

وأوضح عباس أنه تم فتح باب تلقى طلبات الحج بالجمعيات قبل أسبوعين ،مشيراً إلى قيام الجمعيات بعد غد بتقديم كافة طلبات الحج التى تلقتها من المواطنين إلى مديرية التضامن تمهيداً لمراجعتها على أجهزة الحاسب الآلى والتأكد من استيفاء كافة المستندات المطلوبة واستبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط.

وقال وكيل الوزارة إن حصة الأقصر من حج الجمعيات 120 حاجاً وحاجة يتم استبعاد 3 أماكن منها للمرافقين للبعثة ،بينما يتم إجراء القرعة على 117 من إجمالى الحصة ،وأنه يشترط فى الجمعية أن تكون عاملة بمجال الحج والعمرة ونشطة لا يقل آخر حساب ختامى لها عن 50 ألف جنيه مع حسن السير والسلوك وعدم وجود مخالفات من أى نوع.