أمن ليبيا: توقيف شاحنة على متنها سيارة مفخخة بها 4 طن متفجرات

تمكنت قوات الأمن بمدينة طبرق الليبية، اليوم السبت، من توقيف سيارة شاحنة تحمل على متنها سيارة مفخخة.

وأكد مصدر أمنى ليبى ببوابة وادى السهل غرب طبرق اليوم السبت، أن أفراد الأمن استطاعوا إيقاف سيارة شاحنة تحمل على متنها سيارة أخرى نوع «توسان» مفخخة ، لافتا إلى أن خبراء المتفجرات بطبرق قدروا حجم المتفجرات بأربعة أطنان.

وأضاف المصدر أنّه تم القبض على الأشخاص بالسيارة ، وأكدوا أنهم كانوا يستهدفون المركز الطبى بالمدينة ، مشيرا إلى أنه تم فرض طوق أمنى وعسكرى واسع ومنع الخروج والدخول من وإلى طبرق جراء الحادث.