أمن ليبيا: توقيف شاحنة على متنها سيارة مفخخة بها 4 طن متفجرات

تمكنت قوات الأمن بمدينة طبرق الليبية، اليوم السبت، من توقيف سيارة شاحنة تحمل على متنها سيارة مفخخة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأكد مصدر أمنى ليبى ببوابة وادى السهل غرب طبرق اليوم السبت، أن أفراد الأمن استطاعوا إيقاف سيارة شاحنة تحمل على متنها سيارة أخرى نوع «توسان» مفخخة ، لافتا إلى أن خبراء المتفجرات بطبرق قدروا حجم المتفجرات بأربعة أطنان.
وأضاف المصدر أنّه تم القبض على الأشخاص بالسيارة ، وأكدوا أنهم كانوا يستهدفون المركز الطبى بالمدينة ، مشيرا إلى أنه تم فرض طوق أمنى وعسكرى واسع ومنع الخروج والدخول من وإلى طبرق جراء الحادث.