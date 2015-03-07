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تأجيل نظر قضية "عمليات رابعة" إلى 9 مارس لاستكمال المرافعة

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تأجيل نظر قضية "عمليات رابعة" إلى 9 مارس لاستكمال المرافعة تأجيل نظر قضية "عمليات رابعة" إلى 9 مارس لاستكمال المرافعة
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، محاكمة محمد بديع المرشد العام للإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بغرفة عمليات رابعة" إلى جلسة 9 مارس لاستكمال المرافعة.

وتضم قائمة المتهمين فى تلك القضية، محمد بديع، ومحمود غزلان، وحسام وأبو بكر الصديق، وسعد الحسينى، ومصطفى الغنيمى، ووليد عبد الرؤوف شلبى، وصلاح سلطان، وعمر حسن مالك، وسعد عمارة، ومحمد المحمدى، وكارم محمود، وأحمد عارف، وجمال اليمانى، وأحمد على عباس، وجهاد الحداد، وأحمد أبو بركة، وأحمد سبيع، وخالد محمد حمزة عباس، ومجدى عبد اللطيف حمودة، وعمرو السيد، ومسعد حسين، وعبده مصطفى حسينى، وسعد خيرت الشاطر، وعاطف أبو العبد، وسمير محمد، ومحمد صلاح الدين سلطان، وسامح مصطفى أحمد، والصحفى هانى صلاح الدين وآخرين.

وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

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مصر 365