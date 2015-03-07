تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ"خلية الصواريخ" لـ 4 أبريل للاطلاع

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية محمد السعيد، تأجيل أولى جلسات محاكمة 36 متهما بقضية "خلية الصواريخ" فى القضية التى حملت رقم 396 حصر أمن الدولة العليا، لاتهامهم بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف، لجلسة 4 أبريل المقبل للاطلاع على الأوراق.

وقام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة، وطلب الدفاع زيارة المتهمين داخل محبسهم، ورفضت المحكمة دخول هيئة الدفاع للمتهمين داخل القفص، وذلك لمنع دخول أرواق من الدفاع للمتهمين.

وتضم القضية 36 متهما بينهم 22 متهما محبوسا، و14 متهما هاربا، وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها إدارة جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة،وقنابل ومتفجرات، كما شاركوا فى الشروع فى قتل أحد الأشخاص.