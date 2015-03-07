بالصورة: كيت بلانشيت وزوجها أندرو أبتون يتبنّيان طفلة

أكد مدير أعمال النجمة الأسترالية Cate Blanchett أنها وزوجها Andrew Upton قد تبنّيا طفلة، إلا أنّه لم يذكر أيّ تفاصيل أخرى.

وشوهدت Cate ، التي هي أمّ لـ3 أبناء، مرتين، وهي تحمل الطفلة عندما كانت تصطحب أبناءها من المدرسة في سيدني، في هذا الأسبوع.

وانتشرت صورة للنجمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تحمل الطفلة، التي يُعتقد أنّ اسمها Vivienne، وقيل إنها التُقطت في مطار لوس أنجلوس.

يُذكر أنّ من المتوقّع أن تنتقل Cate Blanchett وعائلتها للعيش بشكل دائم في الولايات المتحدة هذا العام.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"