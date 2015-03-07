هكذا احتفلت شاكيرا باليوم العالمي للمرأة

نشرت السفيرة الأولى لمنظّمة اليونيسيف، النجمة العالمية Shakira، صورة لها على صفحتها الخاصة في "إنستغرام" احتفالاً باليوم العالمي للمرأة الذي يناسب الـ8 من مارس المقبل.

واللافت في الصورة أنها تعود إلى أيّام الدراسة، أي إلى مرحلة طفولة النجمة، حيث أرفقتها بتعليق كتبت فيه:"أتشارك هذه الصورة معكم احتفالاً باليوم العالمي للمرأة... إنّها صورة لي عندما كنتُ مجرّد تلميذة. استذكرتها اليوم لأظهر تضامني مع 31 مليون فتاة في العالم محرومات من حقهن في الذهاب إلى المدرسة وتحقيق أحلامهن".

وتابعت hakira : "انضموا إليّ جميعكم لدعم هذه الحملة من خلال التوقيع على عريضة upforschool.org لضمان مستقبل تتمكّن فيه جميع الفتيات في شتى أنحاء العالم من التعلّم، وتحقيق إمكاناتهن".

يُذكر أنّ النجمة الكولومبية ذات الأصول اللبنانية لا تفوّت أيّ مناسبة من دون تأكيد التزامها الإنساني بالقضايا الاجتماعية الملحّة، حتى عندما أنجبت طفليها.

نساء شكّلن علامات فارقة