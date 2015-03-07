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مصدر بـ"تعليم قنا": تقارير الصحة أكدت مطابقة أغذية"مدرسة التسمم" للمواصفات

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مصدر بـ"تعليم قنا": تقارير الصحة أكدت مطابقة أغذية"مدرسة التسمم" للمواصفات مصدر بـ"تعليم قنا": تقارير الصحة أكدت مطابقة أغذية"مدرسة التسمم" للمواصفات
أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بقنا، أن تقرير المعامل المركزية لوزارة الصحة الخاص بفحص عينات من المقصف المدرسى والتغذية المدرسية بمدرسة عزبة بدر الابتدائية بقرية المحروسة بقنا، والتى شهدت تسمم 28 تلميذًا داخل المدرسة مطابقة للمواصفات.

وأضاف المصدر، أن التقارير أكدت أن العينات التى تم أخذها من المقصف المدرسى من الشيبسى والبسكويت الموجودة بالمقصف المدرسى وعينات الألبان والبسكويت بالعجوة، الموجودة فى قسم التغذية المدرسية أثبتت أنها مطابقة للمواصفات ومحتفظة بخواصها الطبيعية.

جاء ذلك على خلفية واقعة تسمم 28 تلميذا بالمدرسة، ودخولهم المستشفى العام لتلقى العلاج.

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مصر 365