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نادى بلدية المحلة: إجراءات أمنية مشددة ووضع كاميرات مراقبة على الأسوار

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نادى بلدية المحلة: إجراءات أمنية مشددة ووضع كاميرات مراقبة على الأسوار نادى بلدية المحلة: إجراءات أمنية مشددة ووضع كاميرات مراقبة على الأسوار
أكد الدكتور محمد الشافعى رئيس مجلس إدارة نادى بلدية المحلة، اتخاذ إجراءات لتأمين النادى من الداخل والخارج، ووضع كاميرات مراقبة على أسواره لمراقبة العناصر المشتبه بها خشية تنفيذ عمليات إرهابية.

وأضاف الشافعى فى تصريحات صحفية عقب تفجيرات اليوم "سيتم تفتيش حقائب الأعضاء قبل دخولهم للنادى كإجراء احترازى عقب الأحداث الأخيرة التى راح ضحيتها شهيدان، وأصيب 13 بإصابات خطيرة".


>استشهاد مجند ثانى فى انفجار قنبلة المحلة متأثرًا بإصابته

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