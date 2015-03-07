بالصور.. فرحة أهالى الإسكندرية بإعدام ملقى الأطفال من أعلى أسطح المنازل

فرحة أهالى سيدى جابر مع حسنى حافظ مرشح الدائرة

شهدت منطقة سيدى جابر بالإسكندرية اليوم السبت فرحة كبيرة بين أهالى منطقة سيدى جابر ولأهل الشاب حمادة بدر الذى قتل فى الواقعة المعروفة باسم مذبحة سيدى جابر، وتم قتله بالقائه من فوق سطح المنزل.

من جانبة قال والد الشهيد الحاج بدر حسونة: "اليوم شعرت بأن نارى بدرت بإعدام قاتل ابنى وكنت أتمنى أن أراه وحبل المشنقة حول رقبتة لكن القانون لا يسمح، وشعرت بتحقيق العدالة أخيرا".

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صورة الشهيد حمادة بدر

من جانبة قال حسنى حافظ رئيس لجنة حزب الوفد ومرشح عن دائرة سيدى جابر: "إن فرحة أهالى وشباب سيدى جابر اليوم بتنفيذ حكم الإعدام فى التاسعة صباحا لا تقدر بثمن، حيث أهالى سيدى جابر أول حائط صد للأعمال الإرهابية بشارع المشير بسيدى جابر وضحوا بشهيدين حمادة بدر وإسلام محمد والعشرات من المصابين بالإضافة بتصوير تلك الأحداث ونشرها على جميع القنوات الفضائية ليرى العالم أجمع وحشية وهمجية الإخوان فى إلقاء أولادنا من أعلى سطح العقار بسيدى جابر.

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والد الشهيد بجوار مرشح الدائرة والناجى الوحيد من الحادث ووالده

وقد قام شباب ورجال ونساء سيدى جابر بتوزيع الحلوى والشربات على المارة لأن اليوم جاء حق أولادهم.

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مظاهرة أمام محكمة البحرية للمطالبة بتنفيذ حكم الإعدام