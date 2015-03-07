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توزيع 550 بطانية على فقراء عزبة فوزى ببنى سويف

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توزيع 550 بطانية على فقراء عزبة فوزى ببنى سويف توزيع 550 بطانية على فقراء عزبة فوزى ببنى سويف
وزع ممثلون عن الأزهر والكنيسة والجيش والشرطة 500 بطانية على أهالى قرى عزبة فوزى بتزمنت الغربية وبياض العرب والوقف وقرية قطورى بمحافظة بنى سويف، وسط هتافات الأهالى الجيش والشرطة والشعب أيد واحدة وعلى أنغام أغانى تسلم الأيادى.

من جانبه قال اللواء خالد سيد على رئيس مدينة بنى سويف لليوم السابع، إن توزيع البطاطين اليوم على القرى الفقيرة ببنى سويف تأتى ضمن مبادرة «بنحب بعض بجد»، مشيراً إلى أن محافظة بنى سويف شاركت بتوزيع 50 بطانية كمساهمة للمبادارة التى تدعو إلى الوحدة الوطنية وإعلاء مصلحة الوطن.

شارك فى المبادرة منار مختار، ممثلة حقوق الإنسان، والعقيد أحمد الدسوقى، عن وزارة الداخلية، وهبة عزيز، ممثلة المجتمع المدنى بالقاهرة، ونرمين وليم، سيدة أعمال، واللواء خالد سيد، رئيس مدينة بنى سويف نيابة عن المحافظ محمد سليم، وقيادات مديرية أمن بنى سويف.

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مصر 365