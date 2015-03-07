ننفرد بنشر أسماء المستقيلين من تحالف 25 - 30 أبرزهم نجل عبد الناصر

ينفرد "اليوم السابع" بنشر قائمة بأسماء الأعضاء المستقيلين من تحالف "25 - 30"، عقب إعلان البرلمانى السابق مصطفى الجندى منسق التحالف، وعبد الحكيم جمال عبد الناصر استقالتهما عقب مشكلات ضربت التحالف .

ومن بين الأسماء التى وقعت استقالتها "عبد الرحمن سعد - حمادة المصرى - الدكتور وائل على - المهندس إيهاب عبد الله - أحمد عبد الله - علاء عنانى - محمود الهوارى - ياسر المرزوقى - حسام حسن سلامة - هانى شبكة - النقيب عمرو محمد قضب - اللواء محمد ربيع - ريمون إبراهيم جرجس - أيمن زكريا - أحمد جودة محمد - هشام عبد الستار - نبيل يوسف إلياس - وائل عبد المطلب شلتوت - ناصر حداد - مروة ضياء رمضان -وليد السيد أحمد حسن - حسام عقرب - محمد إبراهيم حكم -شهاب الخزندار - أحمد زكى - سامى القالع - هالة عبد الحليم عمار - أشرف حسين محمد - إيمان مصطفى - محمد كمال الدين - حازم عزت - على منصور - حسن عبد الجواد - غريب ربيع مقلد- وليد السيد".

استقالة 27 عضوًا من تحالف "25/ 30" بعد مصطفى الجندى وعبد الناصر