الصحة: شفاء ثلاث حالات مصابة بـ”أنفلونزا الطيور” وإصابة ووفاة ثلاثة آخرين بالمحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن شفاء وخروج ثلاث حالات تأكدت إصابتها بڤيرس (N5H1) أنفلونزا الطيور وهم لطفل يبلغ من العمر عاماً وتسعه أشهر من محافظة الشرقية ،وطفله تبلغ من العمر ثلاث أعوام ونصف من نفس المحافظة ،وطفل يبلغ من العمر خمسة أعوام من محافظة الدقهلية.

كما أعلنت الصحة عن إصابة حالة بمرض أنفلونزا الطيور وهى لسيدة تبلغ من العمر 43عاماً من محافظة الجيزة ،ووفاة حالتين مؤكدتين وهما لسيدة تبلغ من العمر 32 عاماً من محافظة المنوفية والحالة الثانية لسيدة تبلغ من العمر 43 عاماً من محافظة الشرقية ،وبذلك أصبح إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج بمستشفيات وزارة الصحة 6حالات .

وأهابت زارة الصحة والسكان بالمواطنين الذين يتعاملون مع الدواجن بالتوجه الفوري لأقرب مستشفى لتلقي الخدمة الصحية في حالة ظهور أعراض أنفلونزا عليهم إذ أن تلقي المصابين لمرض أنفلونزا الطيور لعقار التاميفلو خلال أول 24 ساعة من بدء ظهور الأعراض يزيد من معدلات الشفاء من المرض ويقلل من معدلات الوفاة.

ونصحت وزارة الصحة المواطنين الذين يتعاملون مع الدواجن بتوخي الحذر والحيطة عند التعامل مع الطيور خاصةً التي يظهر عليها أعراض مرضية ،وضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع حدوث العدوى مثل تغطية الفم والأنف عند التعامل مع الدواجن وغسل الأيدي بالماء والصابون بعد التعامل مع الطيور ،وعدم اصطحاب الأطفال لأماكن تربية الطيور أو الذبح، وكذلك ضرورة فصل الطيور عن أماكن المعيشة.