الكشف عن - صلاح كان هدفا قديما لفيورنتينا .. وكيف تحول من روما؟

بعد تألق محمد صلاح جناح فيورنتينا وتسجيله هدفين في شباك يوفنتوس مواصلا أدائه القوي منذ انضمامه للفيولا .. كشفت صحيفة إيطالية عن كونه هدفا قديما لأصحاب الرداء البنفسجي.

صلاح بدأ مسيرته في المقاولون العرب، ثم خرج إلى بازل السويسري في يوليو 2012، ولمدة موسم ونصف تألق فيهم كان محط أنظار العديد من الأندية.

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وكشفت صحيفة (لا جازيتتا ديللو سبورت) الإيطالية الشهيرة عن أن مسؤولي فيورنتينا قد وضعوا صلاح هدفا لضمه منذ مراقبته مع بازل.

ولعب صلاح مع بازل 79 مباراة سجل فيها 20 هدفا وصنع 17، وقد نجح في الانتقال لتشيلسي في يناير 2014.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولي فيورنتينا قاموا بإرسال كشافين لمراقبة صلاح في سويسرا.

ولكن مع رغبة تشيلسي في استقدام محمد صلاح، انتقل الدولي المصري مقابل 13 مليون جنيه استرليني وفقا للتقارير الإنجليزية.

وتجمد أمل فيورنتينا حتى طلب استعارته من تشيلسي، وتأخر توقيعه بسبب رغبة محمد صلاح في ترجمة العقد للغة العربية.

ووفقا للصحيفة أن الفضل في ضم صلاح يعود لوكيل اللاعبين يوليسيس سافيني الذي أقنع اللاعب بالقدوم للفيولا.

وتشير (لاجزيتا) أن يوم 20 يناير كان صلاح لاعبا في صفوف روما بشكل فعلي، ولكن رغبة تشيلسي في ضم خوان كوادرادو جمدت الصفقة.

ورحل كوادرادو مقابل 23 مليون استرليني إلى تشيلسي بجانب إعارة صلاح ستة أشهر يتحمل الزرق راتبه فيهم.

ولكن الإعارة تمتد لموسم إضافي ويدفع فيورنتينا راتب صلاح السنوي والمقدر بمليوني يورو وفقا للصحيفة الإيطالية.