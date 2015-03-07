الرئيس اليمني يعلن عدن عاصمة للبلاد.. ويؤكد: صنعاء “محتلة”

أعلن الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم، مدينة عدن عاصمة لليمن، معتبرا أن صنعاء “محتلة”، حسب ما أفاد مصدر رئاسي.

ويعتبر قرار هادي “رمزي”، لأن تغيير العاصمة يتطلب تعديل الدستور، الذي ما زال ينص على أن صنعاء هي العاصمة.

وقال هادي، خلال لقائه قيادات المكتب التنفيذي لمحافظات إقليم حضرموت، في القصر الرئاسي: “لدينا 5 أقاليم مع مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور الجديد باستثناء أزال”، في إشارة إلى الإقليم الذي يجمع محافظات صنعاء وعمران وصعدة الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وأضاف “سنتحاور معهم، وقلنا لهم إن عدن هي العاصمة لليمن، لأن صنعاء محتلة من قبل الحوثيين”.

وتنص مسودة الدستور التي يرفضها الحوثيون، على دولة اتحادية من 6 أقاليم، 4 في الجنوب و2 في الشمال.

يذكر أن هادي تمكن من الفرار من صنعاء، في 21 الشهر الماضي، بعد أن وضعه الحوثيون قيد الإقامة الجبرية.