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صدقي صبحي يلتقي رئيس اللجنة الفرعية للدفاع بمجلس النواب الأمريكي

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صدقي صبحي يلتقي رئيس اللجنة الفرعية للدفاع بمجلس النواب الأمريكي صدقي صبحي يلتقي رئيس اللجنة الفرعية للدفاع بمجلس النواب الأمريكي

صدقى صبحى يلتقي رئيس اللجنة الفرعية للدفاع بمجلس النواب الأمريكي

التقى الفريق أول صدقى صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بوفد من أعضاء الكونجرس الأمريكى برئاسة النائب رودنى فريلجهيوزين، رئيس اللجنة الفرعية للدفاع التابعة للجنة الإعتمادات بمجلس النواب الأمريكى.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات والموضوعات التى تهم البلدين فى ضوء علاقات التعاون العسكرى المشترك بين والولايات المتحدة الأمريكية، كما تطرق اللقاء للجهود المبذولة للحرب على الإرهاب وتحقيق الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

وأعرب  وزير الدفاع عن إعتزازة بالعلاقات العسكرية المصرية الأمريكية المتميزة فى العديد من المجالات ، والاستمرار فى التعاون من أجل تحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين الصديقين .

من جانبهم أكد وفد الكونجرس حرص الولايات المتحدة الأمريكية على دعم مصر فى حربها ضد الإرهاب ، والمضى قدما نحو إستعادة الأمن والإستقرار بما تمثله مصر من ثقل إستراتيجى وفاعل فى منطقة الشرق الأوسط .

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .

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