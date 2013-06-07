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هل عملية أطفال الأنابيب الحل الوحيد فى حالة قلة الحيوانات المنوية؟

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هل عملية أطفال الأنابيب الحل الوحيد فى حالة قلة الحيوانات المنوية؟ هل عملية أطفال الأنابيب الحل الوحيد فى حالة قلة الحيوانات المنوية؟

أرسل قارئ يقول: أنا رجل عمرى 32 عاما متزوج منذ ثلاثة أعوام ولم يحدث حمل إلى ألان، وقد قمت أنا وزوجتى بإجراء كافة التحاليل والفحوصات اللازمة للكشف عن أسباب هذا التأخر، وأظهرت تلك التحاليل عن سلامة زوجتى العضوية تماما ولكن نتيجة تحليل السائل المنوى لدى كانت ضعيفة للغاية (0-1) فقط.

وقد أخبرنى الطبيب أنه لا سبيل للحمل طبيعيا والحل والوحيد هو إجراء عملية أطفال أنابيب. فهل يمكن أن تنجح تلك العملية مع حالتى؟ وهل يوجد وسائل أخرى؟

يجيب عن هذا السؤال الدكتور حامد عبد الله أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم جامعة القاهرة قائلا: ما أظهرته نتيجة التحليل التى ذكرها القارئ تشير إلى ضعف شديد فى عدد الحيوانات المنوية واحتمالية أن لا يكون لديه حيوانات منوية فى السائل المنوى من الأساس، وهو ما لا يمكن معه إجراء عملية أطفال الأنابيب .

لذلك يجب قبل اتخاذ القرار بإجرائها أن يسبق ذلك خطوة هامة وهى عمل استكشاف لعدد الحيوانات المنوية للوقوف على الحالة بشكل أكثر إجمالا وشمولا .

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