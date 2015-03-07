لن تصدّقوا أناقة وجمال "مونيكا بيلوتشي" في الخمسين من عمرها!

من المعروف عن النساء الإيطاليات عموماً جمالهنّ وأناقتهنّ، ولا سيّما الممثلة Monica Bellucci، التي أثبتت أنها ليست أكثر الإيطاليات جمالاً وأنوثة وأناقة، بل أكثر نساء العالم حظاً من ذلك كلّه، بالرغم من أنها قد بلغت سنّ الخمسين.

تميُّز الرائعة Bellucci هو ما دفع منتجو فيلم James Bond إلى اختيارها لتكون إحدى فتيات الجزء الجديد من الفيلم. وكما هو معروف، فإن فتيات Bond لابدّ لهنّ من أن يكنّ ذوات جمال أخّاذ وقوام مثاليّ، إلى كونهنّ شابّات. لكن Monica Bellucci كسرت القاعدة بكونها فتاة Bond الأكبر سناً على مرّ الزمن، وطبعاً من الأجمل. وشهرة الجميلة الإيطالية لم تأتِ من فراغ، بل ارتكزت على أناقتها وإطلالاتها التي تعكس ذوق النساء الإيطاليات، إذ نراها دائماً في أجمل الفساتين والتصاميم التي تُناسب سنّها وقوامها، حيث تختار في الأغلب الأزياء المحافظة مثل الفساتين التي تصل حدّ الركبة أو تلك ذات الأكمام الطويلة، إضافة إلى القصّات التي تبرز أنوثتها من دون مبالغة. وإن يكن في الأمر شيء فإنّما يدلّ تحديداً على أن ليس على المرأة أن تختار الإطلالات الفاضحة حتى تكون جذابة، والمثال Monica التي تبدو الأكثر جاذبية، بالرغم من أن إطلالاتها مُحافظة. تختار Monica الألوان الجذّابة كالأحمر الذي تعشق، والأقمشة الأنثوية كالدانتيل والحرير والشيفون، من دور الأزياء المفضّلة بالنسبة إليها (Dolce&Gabbana)، التي اختارت الفاتنة الإيطالية لتكون وجهها الإعلاني. كذلك تتزين نجمتنا باكسسوارات مميّزة كالأقراط الفخمة، أو العقود الفاخرة، وبحقائب اليد المميّزة، إلى جانب الكعب العالي الذي لا تستغني عنه.

Monica Bellucci تُشكّل مثالاً حيّاً على أنّ النساء باستطاعتهن أن يكن فاتنات وأنيقات في أيّ سنّ. فما رأيك بأناقة الممثلة الإيطالية؟ شاهدي الصور وأخبرينا!

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