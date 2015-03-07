أسبوع باريس في يومه الرابع: الدور تبتعد عن جذورها..

شهد اليوم الرابع من أسبوع الموضة الباريسي ازدحاماً على خشبات عروضه. فالعاصمة الفرنسية استضافت مجموعات حملت توقيع الكثير من الدور التي ينتظرها عشّاق الموضة في حالة ترقّب شديد. فمن جديد المصمّم البريطاني "جون غاليانو" John Galliano لدار "ميزون ماجيلا" Maison Margiela، إلى مجموعة أخرى تضع البلجيكي "راف سايمونز" Raf Simons تحت مجهر عشّاق "ديور" Dior، وصولاً الى المزيج الاميركي- الفرنسي الذي انتظرناه في مجموعة "ألكسندر وانغ" Alexander Wang لدار "بالنسياغا" Balenciaga، وغيرها من العروض... يأتينا اليوم الرابع من اسبوع باريس للموضة بمادة دسمة وغنيّة...



ميزون مارجيلا Maison Margiela

عجائب جون غاليانو وغرائبه بدت واضحة في عرض دار "ميزون مارجيلا" Maison Margiela أمس. فمن التصاميم التي اتسمت بجرأتها وعصرنتها، إلى الألوان والنقوش التي تداخلت بشكل عشوائي- أنيق يدلّ على حرفيّة عالية، وصولاً الى الشخصيات الغريبة والمفاجئة التي اعتلت خشبة العرض لتذكرنا، وإن لم ننس بالطبع، أنها مجموعة جون غاليانو وليس مجموعة ميزون ماجيلا. فهذه الدار التي اعتدنا على تصاميمها الموسومة بالوضوح وهندسة الأقمشة، وجدناها في هذا العرض تخطو خطوات جديدة نحو عالم ليس هو عالمها ولا عالم المصمّم غاليانو.. بل مزيج من الاثنين.

ديور Dior

في هذه المجموعة ابتعد المصمّم البلجيكي راف سايمونز Raf Simons عن حدائق ديور وأزهارها المتفتحة، نحو عالم أكثر غموضاً وإثارة. فاختار النقوش البريّة وفرو الثعالب ليبعد عرضه عن اي ملامح تدلّ على الرقة والرومنسية، ويأخذه نحو جرأة لامتناهية. الفينيل كان الحاضر الابرز في هذا العرض، حيث زيّن أحذية العارضات بألوان حيويّة مع كعوب شفافة. هي مجموعة أخرى يقدّمه سايمونز لدار تحمل من عراقة التاريخ ما يجعله دائماً تحت مجهر عشّاقها.

بالنسياغا Balenciaga

في مجموعته الجديدة لدار "بالنسياغا" Balenciaga توجّه المصمّم ألكسندر وانغ Alexander Wang إلى سيدة المجتمع الراقي، المرأة الأرستقراطية صاحبة الإطلالات الملكية. بدأ العرض بأغنية أدتها اللايدي غاغا التي اعتلت خشبة العرض وهي تتراقص على نغمات الموسيقى. قدّم وانغ تصاميم راقية بقصّات واضحة من معاطف الكوكون Cocoon والسترات ذات الأكتاف المستديرة والياقات المستقيمة. أما الألوان فلم تكن بالتنوّع الذي يذكر، فإما الرمادي، الابيض أو الأسود، مع حضور خجول للونين الأحمر والفيروزي في إطلالات نادرة.

لويفي Loewe

ما زالت المصمّمة الشابة جوناثان أندرسون Jonathan Anderson تواصل مسيرتها في إحياء روح الشباب داخل تصاميم "لويفي" Loewe. قماش الجلد هو الحاضر الابرز في هذه المجموعة المستوحاة من حقبة الثمانينات. سترات قصيرة مع أكمام منتخفة، فساتين تونيك قصيرة وتنانير معدنية مجعّدة...تصاميم غريبة عن هذه الدار الاسبانية التي على ما يبدو ستبتعد أكثر فأكثر عن أسلوبها.

شاهدي صوراً لأبرز العروض التي قدّمها أسبوع باريس للموضة في يومه الرابع.