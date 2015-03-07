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جعدي شعرك باستخدام مجففات الشعر

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جعدي شعرك باستخدام مجففات الشعر جعدي شعرك باستخدام مجففات الشعر

السبت 07-03-2015 16:23

يمكنك تجعيد شعرك بطريقة سهلة وبسيطة بدون عناء باستخدام مجففات الشعر لتحصلي في الحال على شعر أجعد مميز في وقت قصير ومجهود قليل، وإذا كنت مبتدئةً في عملية استخدام مجففات الشعر في تجعيد الشعر، عليك تعلم هذه النصائح السريعة من "سيدتي نت" لتجعدي شعرك بطريقة جذابة، مرنة وأنيقة:

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1.إذا كنت ستستخدمين مجففات الشعر العادية فعليك الحصول على فرشاة مستديرة للف الشعر حولها. وللحصول على ليونة في شعرك استخدمي الفرشاة على خصلة صغيرة من شعرك وهكذا، بحيث تمرري المجفف بداية من جذور شعرك وحتى الأطراف. كرري هذه العملية أكثر من مرة لتحصلي على النتيجة المطلوبة.
2.تختلف أحجام الفرشاة المستديرة لذا فعليك اختيار الفرشاة المناسبة لطول شعرك ونوع التجعيد الذي ترديه. واحرصي على استخدام الفرش ذات الأحجام القريبة من بعضها البعض لتحصلي على تجعيد مناسب لشعرك.
3.إن لم يكن لديك فرشاة مستديرة وترغبين في شعر مجعد وفضفاض يمكنك استخدام الفرشاة العادية، ومجفف الشعر بنفس الطريقة مع الفرشاة المستديرة.
4.تجنبي استخدام المكواة الساخنة على الشعر المبلل، فهذه الطريقة تؤذي شعرك. انتظري حتى يجف الشعر تماماً، ثم ضعي رذاذ الحماية من الحرارة أولاً.
5.استخدمي دبابيس الشعر لضبط الشعر وتسهيل وصول المجفف إلى جذور الشعر .
6.وأخيراً إذا كنت في عجلة من أمرك يمكنك القيام بعمل ذيل حصان لشعرك، خذي أجزاء من ذيل الحصان بواسطة الفرشاة مع تمرير المجفف عليها وبعد الانتهاء أطلقي السراح لشعرك. هذه الطريقة ستكون مناسبة لمن لا تمتلك الوقت أو الخبرة الكافية، لن تحتاجي بعدها سوى لتجعيد بعض خصلات شعرك من الأمام.

 

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