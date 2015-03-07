بالفيديو: تَستخدم المكياج يومياً لتخدع الناس بجمالها

تُستخدم مستحضرات التجميل لإخفاء عيوب الوجه. وتطوّرت التقنيّات، إلى درجة أصبح بإمكانك إخفاء كلّ الرؤوس السوداء والحبوب بكريم الأساس، كما يمكنك إعادة الإشراق إلى عينيك، والتخلّص من الهالات السوداء بالكونسيلر. إضافة إلى قدرة الكونتورينغ على منحك شكل الوجه الذي تريدين، عبر تنحيفه أو تطويله بطرق مختلفة. ولا يمكنك أن تنسي دور الماسكرا في تطويل الرموش وتكبير العين. ونظراً لقوّة المكياج في تغيير شكل النجمات، بعيداً عن مستحضرات التجميل، كنا قد جمعنا لك صوراً عديدة تعرّفك إلى الطريقة الصحيحة لاستخدام مستحضرات التجميل. والآن لم يعد هذا الموضوع صعباً عليك، إذ بامكانك تغيير شكلك في المنزل.

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اخترنا لك فيديو صاعقاً لامرأة عاديّة، تعاني من مشاكل البثور والبقع الداكنة والهالات السوداء في وجهها، واستطاعت اعتماد خطوات بسيطة، حوّلتها إلى امرأة جميلة، تصلح لتكون على غلاف المجلات.

وأنت سيدتي، اكتشفي الصفات الجميلة في وجهك، وتعلّمي كيفيّة إبرازها، واستعيني بمستحضرات التجميل لإخفاء كلّ ما تجدينه غير مناسب، وستلحظين تحوّلاً ملموساً.

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