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فى وجود "حمدين صباحى".. أبو عيطة: فقدت الثقة فى النخب السياسية

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انتقد القيادى العمالى كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق النخب والأحزاب السياسية، فى وجود المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى، قائلا: "لقد فقدت الثقة فى النخب السياسية، والحمد لله المحكمة الدستورية منعت مسخرة الانتخابات البرلمانية التى كانت ستشهد عودة رموز النظام القديم الذين شاركوا فى كل القوائم دون استثناء".
>حمدين صباحى اثناء تدشين المنتدى الوطنى المستقل- 2015-03 - اليوم السابع
>

حمدين صباحى اثناء تدشين المنتدى الوطنى المستقل

وأضاف أبو عيطة خلال كلمته بالمؤتمر التدشينى للمنتدى الوطنى، المنعقد الآن باتحاد كتاب ، أن مصر بها العديد من المنصات، منها منصات القتل التى يقيمها الإرهابيون، ومنصات الاغتيال المعنوى، محذرا من عودة البلاد إلى الوراء.

وأكد أبو عيطة أن مصر تمر بحالة من غياب الرؤية والارتباك الشديد ومحاولات لبناء نفس النظمة القديمة التى أسقطها الشعب المصرى.

جورج اسحاق أثناء تدشين المنتدى الوطنى المستقل- 2015-03 - اليوم السابع
>

جورج اسحاق أثناء تدشين المنتدى الوطنى المستقل

جانب من الحضور- 2015-03 - اليوم السابع
>

جانب من الحضور

المنتدى الوطنى المستقل ثورة- 2015-03 - اليوم السابع
>

المنتدى الوطنى المستقل ثورة

جورج اسحاق- 2015-03 - اليوم السابع
>

جورج اسحاق


>كمال أبوعيطة ضمن الحضور- 2015-03 - اليوم السابع
>

كمال أبوعيطة ضمن الحضور

كلمة سمير مرقص فى المنتدى الوطنى المستقل- 2015-03 - اليوم السابع
>

كلمة سمير مرقص فى المنتدى الوطنى المستقل

معصوم مرزوق ضمن الحضور- 2015-03 - اليوم السابع
>

معصوم مرزوق ضمن الحضور


>جانب من حضور المنتدى الوطنى - 2015-03 - اليوم السابع
>

جانب من حضور المنتدى الوطنى


>تدشين المنتدى الوطنى المستقل- 2015-03 - اليوم السابع
>

تدشين المنتدى الوطنى المستقل


>

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مصر 365

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