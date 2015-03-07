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تأثير ضعف بطانة الرحم على فرص الإنجاب

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تأثير ضعف بطانة الرحم على فرص الإنجاب تأثير ضعف بطانة الرحم على فرص الإنجاب
أرسلت قارئة تقول: أنا سيدة لدى طفل واحد وتعرضت للإجهاض منذ حوالى شهر، وقد أخبرنى الطبيب بأن بطانة الرحم تعانى ضعفًا نتيجة لهذا الإجهاض، ويجب عدم حدوث حمل الآن قبل أن تعود البطانة إلى طبيعتها، فما المدة التى قد يستغرقها هذا الأمر، وما خطورة حدوث الحمل فى تلك الفترة؟

ويجيب عن سؤالها الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة قائلاً:
>غالبًا ما تتعرض معظم النساء لضعف فى بطانة الرحم بعد الإجهاض، وذلك نظرًا لانقباضات الرحم الشديدة التى تحدث أثناء الإجهاض، وخاصة الذى يتم بشكل تلقائى قبل التدخل الطبى.

وفى تلك الحالة يجب تجنب الحمل لمدة لا تقل عن ستة أشهر، لحين استعادة بطانة الرحم لطبيعتها وسمكها، ففى حالة حدوث حمل قبل ذلك يؤدى إلى عدم اكتمال الحمل وتعرض السيدة مرة أخرى للإجهاض، لأن بطانة الرحم الضعيفة لا تتمكن من الحفاظ على البويضة الملقحة وتغذيتها بشكل جيد، وهو ما يؤدى إلى توقف الحمل عن الاكتمال وفشله.


>مرض بطانة الرحم المهاجرة لا يقضى نهائيًا على فرص الإنجاب

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