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حفل توقيع “إنها لا تمطر في الزمالك”.. الكتاب الأول للمذيع أحمد خير 20 مارس

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حفل توقيع “إنها لا تمطر في الزمالك”.. الكتاب الأول للمذيع أحمد خير 20 مارس حفل توقيع “إنها لا تمطر في الزمالك”.. الكتاب الأول للمذيع أحمد خير 20 مارس

غلاف كتاب إنها لا تمطر في الزمالك

صدر حديثًا عن دار «Antsh» الألمانية كتاب «إنها لا تمطر فى الزمالك»، للمذيع والكاتب المصري أحمد خير الدين.

يقدم الكاتب الشاب رحلته الفكرية من كُتّاب القرية فى دمياط، إلى مدينة الإنتاج الإعلامي في 6 أكتوبر، مرورًا بمراحل عمله في التدريس وصناعة المشبِّك وبيع الورد والصحافة الفنية وإصلاح الآلات الموسيقية وتحقيقات الفيديو الاستقصائية.

يغزل أحمد خير الدين ببراعة فى 450 صفحة سيرة ذاتية تتقاطع مع الهم العام في مختلف المفارق التاريخية، وتبلغ ذروتها في مستهل ثورة الخامس والعشرين من يناير حين قرر إلقاء «المايكروفون»، وانضم إلى الجماهير لإسقاط نظام مبارك، وهي التجربة التى سبق أن قدمها في عمل مسرحي.

ويقدم الكتاب رؤية غير مسبوقة للعاصمة المصرية بعين مهاجر من الأقاليم كان شاهدًا على لحظات تحول المدينة من «الكوزموبوليتانية الهشة» فى نهايات عهد مبارك، إلى ساحة حرب شوارع بعد الثورة، ثم إلى مستوطنة عسكرية تخنق الحب تحت وطأة الأسوار وقرارات حظر التجوال، في رحلة ممتعة يصحبنا فيها من «أول فيصل» إلى «أبو الفدا»، مرورًا بـ«المبتديان».

كما يكشف «خير الدين» لأول مرة أسرار حياته العاطفية، ورؤيته الخاصة لمقاربة الحب والثورة، في زمن الربيع العربي وانهيار الشرق الأوسط كما نعرفه.

ودعت دار «Antsh» قراء ومحبي أحمد خير الدين لحضور أولى حفلات توقيع الكتاب، يوم الجمعة 20 مارس الجارى، في مدينة الإنتاج الإعلامي، بحضور مؤسس الدار الكاتب الألماني الكبير، تودنهوفر فولفغانغ سيغفريد.

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