شكري يلتقي بعدد من أعضاء مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم السبت، بوفد من أعضاء مجلس النواب ومساعديهم بالكونجرس الأمريكي.

وضم الوفد رؤساء اللجان الفرعية المختلفة بلجنة الاعتمادات بالمجلس بمشاركة النائبة كاي جرانجر رئيسة اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية المعنية بالمساعدات الخارجية لمصر والنائب رودني فلينهايزر رئيس اللجنة الفرعية للدفاع والنائب كالبورت رئيس اللجنة الفرعية للداخلية والنائبة مارسي كابتور والنائب جون كارتر والنائب بيتر فيسجلوسكي والنائب ستيف ولماك أعضاء لجنة الاعتمادات.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول العلاقات بين مصر والولايات المتحدة وأهمية الحفاظ عليها بما يحقق المصالح المشتركة لهما، كما عرض الوزير شكري للتطورات السياسية والاقتصادية والمجتمعية الإيجابية التي تشهدها مصر في الفترة الأخيرة.