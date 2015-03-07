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المطران كريكور: سنشارك فى إحياء الذكرى المئوية لمذبحة الأرمن مع بابا الفاتيكان

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المطران كريكور: سنشارك فى إحياء الذكرى المئوية لمذبحة الأرمن مع بابا الفاتيكان المطران كريكور: سنشارك فى إحياء الذكرى المئوية لمذبحة الأرمن مع بابا الفاتيكان

مذبحة الأرمن – أرشيفية

أكد المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، أنه سيسشارك مع أساقفة الأرمن فى إحياء الذكرى المئوية لمذبحة الأرمن والتى تقام فى الفاتيكان ، ويترأسها البابا فرنسيس الأول يوم 12 إبريل المقبل.

وأوضح كوسا  فى تصريح خاص لوكالة أنباء “أونا”، أن البابا فرنسيس سيترأس القداس الإلهى الذى يقام لإحياء ذكرى الشهداء المليون ونصف المليون، شهداء الأرمن الذين سقطوا عام 1915 على يد الأتراك العثمانيين ،كما سيذكر شهداء الإبادات المعاصرة فى مناطق مختلفة مثل سوريا،العراق ،وليبيا.

كما أشار مطران الأرمن إلى أنه يشارك فى هذا اليوم بطاركة الأرمن الأرثوذكس والكنائس الإنجيلية ورئيس جمهورية أرمينيا وعددا من الوزراء والنواب والسلك الدبلوماسى فى إيطاليا.

وأضاف المطران كريكور أنه سيعلن البابا فرنسيس فى هذا اليوم القديس “كريكور نارجيستى”معلما للكنيسة الجامعة”الشرقية والغربية”،كما سيطبع الفاتيكان طوابع بريدية فى ذكرى الإبادة الأرمنية وللقديس كريكور نارجيستى.

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أونا