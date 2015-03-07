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صدقى صبحى يلتقى رئيس اللجنة الفرعية للدفاع بمجلس النواب الأمريكى

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صدقى صبحى يلتقى رئيس اللجنة الفرعية للدفاع بمجلس النواب الأمريكى صدقى صبحى يلتقى رئيس اللجنة الفرعية للدفاع بمجلس النواب الأمريكى
التقى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بوفد من أعضاء الكونجرس الامريكى برئاسة النائب "رودنى فريلجهيوزين" رئيس اللجنة الفرعية للدفاع التابعة للجنة الإعتمادات بمجلس النواب الأمريكى.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات والموضوعات التى تهم البلدين فى ضوء علاقات التعاون العسكرى المشترك بين والولايات المتحدة الأمريكية، كما تطرق اللقاء للجهود المبذولة للحرب على الارهاب وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الاوسط.

وأعرب الفريق أول صدقى صبحى عن إعتزازة بالعلاقات العسكرية المصرية الأمريكية المتميزة فى العديد من المجالات، والاستمرار فى التعاون من أجل تحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين الصديقين.

وأكد وفد الكونجرس حرص الولايات المتحدة الأمريكية على دعم مصر فى حربها ضد الارهاب، والمضى قدما نحو إستعادة الأمن والإستقرار بما تمثلة مصر من ثقل إستراتيجى وفاعل فى منطقة الشرق الأوسط.


>بالصور..نجاح الاجتماع الأول للجنة التعاون العسكرى التقنى الروسى المصرى وتوقيع 3 اتفاقيات.. "شويجو" يشيد بالتعاون بين موسكو والقاهرة..ويهدى "صدقى صبحى" صورا نشرتها صحيفة سوفيتية لتكريم جمال عبد الناصر
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وزير الدفاع ونظيره الروسى يوقعان بروتوكول تعاون خلال الاجتماع الأول للجنة الروسية المصرية
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مصر 365

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