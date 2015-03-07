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السيسي يوجه التحية لشباب مبادرة “أسمعونا” لمساعدة القرى الأكثر احتياجًا

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السيسي يوجه التحية لشباب مبادرة “أسمعونا” لمساعدة القرى الأكثر احتياجًا السيسي يوجه التحية لشباب مبادرة “أسمعونا” لمساعدة القرى الأكثر احتياجًا

تحية لشباب المبادرة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، التحية لشباب مبادرة “أسمعونا” لتنمية القرى الأكثر احتياجًا.

وقال الرئيس عبر صفحاته بموقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر: ”أتوجه بالتحية و التقدير للمجهود المبذول من شباب مبادرة “أسمعونا” في تنمية القري الاكثر إحتياجا … نموذج محترم لشباب ”.

ومن جانبها أبدت صفحة المبادرة عبر فيسبوك سعادتها بتحية الرئيس قائلة: “عارفين لما 50 شاب وشابة ينزلوا من بيوتهم على مدار شهور عشان يبنوا في البلد بعيدا عن أي حسابات سياسية .. عارفين لما يجمعوا مع منظمات المجتمع المدني مع المؤسسات الخيرية مع المبادرات الشبابية عشان خاطر بني آدمين ما تعرفهومش .. طب عارفين ضحكة طفل رجعتله بعد ما رجع المدرسة .. ودعاء أسرة بعد ما بقت تعيش في بيت محترم وناس بتيجي تمحو أميتهم وقوافل طبية بتنزلهم عشان تعالجهم مجانا ومشاريع صغيرة بتتوزع عليهم .. طب تعرف بقى لما ما تبقتش منتظر شكر من أي حد عشان شعارنا هي لله بس تفاجأ بتحية زي دي من الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا.. سيادة الرئيس .. باسم كل الدعوات والابتسامات والفرحة اللي كانت في مواطنين مصريين بسطاء.. بنشكرك على التحية .. وبنوعد بلدنا مانقصرش في حقها لوجه الله أولا وأخيرا.. مكملين .. وشكرًا سيادة الرئيس”.

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