محامى «غرفة علميات رابعة» ينفى صلة الإخوان بالفكر الإرهابى التكفيري

نفى دفاع القضية المعروفة إعلاميًا بـ «غرفة علميات رابعة» صلة جماعة الإخوان بالفكر الإرهابى التكفيرى، مؤكدًا أن ما يشاع عن تبنى الإخوان للعنف وإراقة الدماء هو محض افتراء وكذب، وفقًا لقول الدفاع.

وقال الدفاع: “الإخوان على مدار تاريخهم يدعون إلى سبيل الله بالموعظة الحسنة، وهو الفكر الذى استند عليه تنظيم الإخوان منذ نشأته أثناء حقبة الإحتلال الإنجليزى للبلاد، ليرد عليه القاضى قائلًا: “الناس اللى بتموت كل يوم مين اللى بيموتها؟”، وهو ما أجاب عليه الدفاع بقوله: المسؤول عن قتل ضحايا رابعة العدوية وأحداث المنصة هم أنفسهم من يقتلون الأبرياء اليوم”.

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.