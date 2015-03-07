نائب ميركل يعد بالسعى لدى السعودية للإفراج عن المدون رائف بدوى

وعد وزير الاقتصاد الألمانى زيجمار جابريل بالسعى لدى الحكومة السعودية من أجل الإفراج عن المدون رائف بدوى ، يذكر أن جابريل نائب المستشارة انجيلا ميركل يبدأ اليوم السبت جولة خليجية تستمر أربعة أيام يزور خلالها المملكة العربية السعودية ودولتى الامارات العربية المتحدة وقطر.

فى الوقت نفسه، قلل جابريل من الآمال المعقودة على هذه المساعى حيث قال لناشطين حقوقيين كانوا فى انتظاره فى مطار برلين قبل انطلاق رحلته:"لن يمكننا أن نخرجه معنا فى نفس الوقت"، وأضاف زعيم الحزب الاشتراكى الشريك فى الائتلاف الحاكم فى ألمانيا:"يمكنكم أن تتأكدوا بأننا وحتى المستشارة نحاول منذ أسابيع فعل شئ".

كان جابريل تلقى خطابا من زوجة بدوى تناشده فيه المساعدة من أجل الإفراج عن زوجها، كان قد صدر حكم فى العام الماضى على المدون الشاب بالسجن لمدة عشرة أعوام وغرامة مالية و1000 جلدة لإدانته بإهانة الإسلام.

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