أرسل قارئ 26 عاما يسأل، أعانى من دوالى بالخصيتين، اليمنى تعانى زيادة فى الدوالى عن اليسرى حسبما وصف الطبيب، هل هناك حلول علاج لدوالى الخصية غير الجراحة؟.

الدكتور حامد عبد الله أستاذ أمراض الذكورة والتناسلية والعقم بطب القاهرة أوضح للسائل أن حالته يلزمها فحص لدى الطبيب المختص، وإذا أقر بإصابة الحالة بالدوالى فى الخصيتين، يجب إجراء أشعة للتأكيد من نسبة الدوالى بكل خصية لتحديد العلاج المناسب لها.

علاج دوالى الخصية بدون جراحة

>وتابع مفسرا أن بعض حالات الدوالى يمكن تجربة العلاج الدوائى معها فى البداية، بوصف أدوية لتدفق الدم بشكل طبيعى دون ارتجاع من الخصية، مع محاولة معادلة درجة حرارتها، وفيتامينات زنك لتنشيط الخصوبة، مع بعض الأدوية التى تنظم سريان الدم بالجسم والخصيتين.

لكن كما يؤكد حامد، فالعلاج الدوائى هو مرحلة تجريبية حتى تتحسن نتائج تحليل السائل المنوى للرجل، وظهور تحسن تدريجى وقوى فى حركة الحيوانات واللزوجة وقلة الحيوانات المتأثرة بارتفاع درجة حرارة الخصيتين.

أدوية علاج دوالى الخصية

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>وشدد أستاذ الذكورة على أهمية تعاطى الدواء المعالج لدوالى الخصية بشكل منتظم وتبعا لأوامر المختص، مع المتابعة المستمرة لنتائجه، وعدم إطالة فترة تجربته عن الشهرين لا أكثر، بعدها نلجأ للحل الجراحى البسيط.