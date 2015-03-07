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إزالة 50 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بسوهاج‎

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إزالة 50 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بسوهاج‎ إزالة 50 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بسوهاج‎

صورة أرشيفية

 

قامت الوحدات المحلية لمراكز طما وساقلتة وجهينة تحت اشراف المهندس علاء ياسين سكرتير عام محافظة سوهاج وبالاشتراك مع مديرية الزراعة وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية بعمل حملات أمنية  مكبرة أمس الجمعة.

وأسفرت عن تنفيذ إزالات لـ 50 حالة تعدي علي الاراضي الزراعية حيث تمت إزالة 39 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية ناحية مركز طما ، وإزالة  8 حالات ناحية مركز ساقلتة ، وكذلك إزالة 3 حالات ناحية مركز جهينة.

وشدد المحافظ علي المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج وتكثيف الحملات بنواحي مراكز ومدن المحافظة للقضاء علي تلك الظاهرة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

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