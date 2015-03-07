للرجل: 25 شيئاً لا تقلها لزوجتك الحامل

تزداد حساسية النساء أثناء الحمل وبعد الولادة، وهي لا تكون مستعدة لسماع بعض الأشياء التي تزعجها وتجعلها حزينة، وقد يتعمد بعض الأزواج قول عبارات مزعجة، فيما البعض لا ينتبهون لما يقولون، إليك أيها الزوج 25 طلباً أو قولاً جمعت من حوامل وحديثات الولادة

يؤدي الجمل إلى رسم بعض الأقوال في ذهن الحامل، أو الانتقادات بشكل سيئ في ذهنها، وهو الأمر الذي يؤثر على حالتها النفسية بشكل كبير. ومن المفترض على الرجال تجنب هذه الأشياء:



أولاً- لا تقل لزوجتك الحامل إنها لا تفهم الأمور والتصرفات بشكل صحيح.

ثانياً- لا تطلب منها أن تلتقط شيئاً سقط على الأرض؛ لأن ذلك قد يضر بحملها.

ثالثاً- لا تقل لها إنها مزاجية على الرغم من كونها مزاجية بالفعل أثناء الحمل.



رابعاً- لا تقل إن هناك صعوبات كبيرة ستواجهكما بسبب الحمل.

خامساً- لا تقل لها: «ماذا ستطبخين لنا من عشاء هذه الليلة»؛ لأنها قد تكون متعبة.

سادساً- لا تقل لها أبداً إن كانت تعاني من مغص: «هل أنت بخير»؟



سابعاً- لا تقبلها عندما تقول «لا»؛ فإن كلمة «لا» بالنسبة للحامل تعني «لا» فعلاً.

ثامناً-عندما تقول هي بأنها بدينة لا تقل لها نعم.

تاسعاً- لا تقل لها بأنها يجب أن تلد ولادة عبر العملية القيسرية.



عاشراً- عندما تبدأ بالبكاء بشكل عشوائي حاول معانقتها، ولا تحاول أن تقدم مساعدة لحل مشكلتها، فقد لا تكون هناك مشكلة.

حادي عشر- لا تقل لها أن تذهب إلى مطعم أنت ترغبه وهي لا تريد. فهي قد لا تحب الطعام هناك بسبب الوحم، كما أن رائحة الطعام المتنوعة قد تصيبها بالغثيان.

ثاني عشر- لا تطلب أبداً منها ممارسة العلاقة الحميمية بعد تناول الطعام.



ثالث عشر- لا تحاول أبداً أن تقول لها إنك تحب نفس الطعام الذي تتوحم هي به.

رابع عشر-إذا جاءت إلى غرفة النوم، وقالت إنها تقيأت فلا تقل لها إن ذلك شيء سيئ.

خامس عشر- إذا شعرت بالوحم في الأشهر الثلاثة الأولى، فلا تقل لها إنك لم تجد الطعام الذي ترغبه.



سادس عشر- لا تنتقدها عندما تقول إنها تشعر بالحرارة في جو بارد؛ لأن عبء حمل الطفل يجعلها تشعر بالحرارة أكثر من البرودة.

سابع عشر- لا تشترِ أبداً كتاباً عن العلاقة الحميمية لزوجتك الحامل، فهي قد تصاب بعقدة عندما لا تكون قادرة على الممارسة.

ثامن عشر-لا تضع أبداً موسيقى صاخبة لها.



تاسع عشر- لا تقل لها إنك ترغب الطفل الذي تحمله أكثر مما ترغبه هي؛ لأن الحامل تشعر بالغيرة بسرعة.

عشرون- لا تقل أبداً لزوجتك الحامل إنك قد اكتسبت وزناً أكثر منها؛ لأن ذلك سيجعلها تشعر بأنها بدينة وبأنك تجاملها.

حادياً وعشرون-لا تشعر بالإهانة عندما لا تريد حضور كثير من الضيوف إلى المنزل؛ لأن ذلك يضيق نفسها.

ثانياً وعشرون- لا تسمح لها بالجلوس في مكان مرتفع وأنت في مكان منخفض. فهي قد تسقط عليك، ولن يكون باستطاعتك إنقاذها من مخاطر الإجهاض.

ثالثاً وعشرون- لا تطلب منها أن يكون المنزل مرتباً ونظيفاً كما كان قبل أن تحمل.

رابعاً وعشرون- لا تشترِ لها أبداً طعاماً من دون استشارتها.

خامساً وعشرون- لا تظهر نفسك بأنك على حق وهي على خطأ في مرحلة حملها.