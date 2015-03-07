لجنة قوانين الانتخابات: تعديل قانون النواب للسماح لمزدوجى الجنسية بالترشح

أكد الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أن حكم الدستورية بعدم دستورية منع مزدوجى الجنسية من الترشح للانتخابات سيترتب عليه أن تقوم اللجنة بتعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب بما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية.

ولفت فوزى إلى أن ذلك سيسمح لمزدوجى الجنسية بالترشح على الفردى والقوائم، وأضاف أنه ما زال يرى أن بقاء القوائم المطلقة كما هى دون تغيير لأنها الضامن لتمثيل الفئات المنصوص عليها فى الدستور بمجلس النواب.

وذكر فوزى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات ستعقد اجتماعها غد الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، حيث ستبدأ مناقشة الجوانب القانونية لحكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق ببطلان المادة الثالثة من قانون الدوائر، والذى قضت بعدم دستوريتها فيما يتعلق بالفردى وحكمها بشأن عدم دستورية مزدوجى الجنسية، وأوضح فوزى أن اللجنة ستعيد توزيع الدوائر الفردية بما يحقق الضوابط والمعايير التى جاءت فى حكم المحكمة.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، قضت صباح اليوم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة بقانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية، الخاصة بمنع مزدوجى الجنسية من خوض الانتخابات البرلمانية وحصرها على المرشحين الحاصلين على الجنسية المصرية فقط.

"الدستورية" تقضى بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان