"المفوضين" توصى بمنع ظهور رئيس نادى الزمالك فى وسائل الإعلام

أوصى تقرير هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة، بمنع رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور من الظهور بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وذلك فى الدعوى التى أقامها المستشار سمير يوسف البهى، المطالب فيها بإصدار قرار بمنعه من الظهور أو إجراء مداخلة بكافة القنوات والمحطات الفضائية.

حملت الدعوى التى أقامها المستشار سمير يوسف البهى، رقم 69008، واختصم فيها كلاً من وزير الإعلام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفتهم، ومرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.