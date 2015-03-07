أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"المفوضين" توصى بمنع ظهور رئيس نادى الزمالك فى وسائل الإعلام

Google+ Print
"المفوضين" توصى بمنع ظهور رئيس نادى الزمالك فى وسائل الإعلام "المفوضين" توصى بمنع ظهور رئيس نادى الزمالك فى وسائل الإعلام
أوصى تقرير هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة، بمنع رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور من الظهور بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وذلك فى الدعوى التى أقامها المستشار سمير يوسف البهى، المطالب فيها بإصدار قرار بمنعه من الظهور أو إجراء مداخلة بكافة القنوات والمحطات الفضائية.

حملت الدعوى التى أقامها المستشار سمير يوسف البهى، رقم 69008، واختصم فيها كلاً من وزير الإعلام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفتهم، ومرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365