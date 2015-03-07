الأزهر: الإرهاب لن يتمكَّن من إيقاف عجلة التنمية والتقدم

أدان الأزهر الشريف الحادث الإرهاربى الجبان الذى وقع منذ ساعات بمدينة المحلة، وأسفر عن استشهاد شرطى، وإصابة عدد من الجنود والمواطنين، إثر انفجار عبوة ناسفة.

وأكد الأزهرُ الشَّريف، فى بيان له، أن يد الإرهاب لن تَتَمكَّن مِن إيقاف عجلة التنمية والتقدم التى تتحقق على أرض الواقع، ولن تستطيع إفشالَ المؤتمر الاقتصادى المصرى، لقدرة مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا على التصدى لهذا الإرهاب الأسود - والذى تزداد حدته كلما اقترب موعد انعقاد المؤتمر الاقتصادى - حتى يُقتلَع مِن جذوره، وتنتصر مصر كما هو ديدنها فى كلِّ المحن والمصاعب.

وتقدم الأزهرُ الشَّريف بالشُّكرَ لأبناء مصر الأوفياء الذين قاموا بتلبية نداء المستشفيات وتبرَّعوا بالدماء لإسعاف المصابين، موضحًا أن التبرع بالدماء وتقديم يد العون للمصابين من الأعمال الإنسانية الواجبة فى مثل هذه المواقف.. سائلًا المولى العلى القدير أن يتغمَّد الضحايا برحمته وأنْ يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.