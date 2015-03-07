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النائب العام يحيل بلاغ ضد “أحمد موسى” لجنوب الجيزة لإهانتة محامي مصر

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النائب العام يحيل بلاغ ضد “أحمد موسى” لجنوب الجيزة لإهانتة محامي مصر النائب العام يحيل بلاغ ضد “أحمد موسى” لجنوب الجيزة لإهانتة محامي مصر

أحمد موسى

كلف النائب العام، المستشار هشام بركات، المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، المستشار ياسر التلاوي، اليوم السبت، بالتحقيق في البلاغ المقدم من المحامي محمد أحمد عفيفي، ضد الإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسؤوليتي” بقناة صدى البلد، يتهمه فيه بسب وإهانة محاميي خلال إحدى حلقات برنامجه.

وأوضح البلاغ المقيد برقم 4064 لسنة 2015 عرائض النائب العام، أن الإعلامى أحمد موسى انتقد محاميي مصر بعبارات تمثل سب وقذف، بأن وصف تحركاتهم الاحتجاجية وفعاليات التنديد بمقتل المحامي كريم حمدي داخل قسم المطرية بالتصرفات الهمجية والأعمال الإرهابية، وهو ما يعد إهانة يعاقب عليها القانون.

وذكر البلاغ أن العبارات التى وصف بها المشكو في حقه محاميي مصر ووقفتهم أمام مكتب النائب العام، من شأنها التحقير من مهنة المحاماة، والانتقاص من كرامتهم، مطالبا النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أحمد موسى.

 

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