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بورتو قد يفقد جاكسون مارتينيز أمام بازل في دوري الأبطال

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بورتو قد يفقد جاكسون مارتينيز أمام بازل في دوري الأبطال بورتو قد يفقد جاكسون مارتينيز أمام بازل في دوري الأبطال

(إفي): قد يغيب الكولومبي جاكسون مارتينيز، لاعب بورتو وهداف الدوري البرتغالي بـ17 هدفا، عن مباراة إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام بازل السويسري بسبب إصابة عضلية.

وكشف مدرب بورتو، الإسباني خولين لوبيتيجي، للصحفيين إنه يشتبه في تعرض مارتينيز لإصابة عضلية ستحرمه في حال تأكدها من المشاركة في مباراة بازل الثلاثاء المقبل ومباريات أخرى.

وأصيب مارتينيز (28 عاما) في الساق اليسرى خلال مباراة فريقه أمس أمام سبورتنج براجا في الجولة الـ24 من الدوري البرتغالي لكرة القدم والتي انتهت بفوز بورتو بهدف نظيف سجله الإسباني كريستيان تيو.

وقال لوبيتينجي "جاكسون لاعب هام للغاية لنا ليس فقط لأنه يحرز أهداف وإنما لأنه يفعل أشياء أخرى كثيرة".

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