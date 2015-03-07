فينجر يختار - الذكرى الأفضل أمام يونايتد

اختار الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال أكثر اللحظات التي يتذكرها خلال مواجهاته السابقة مع مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي.

وسيستضيف ملعب أولد ترافورد الخاص بمانشستر يونايتد مباراة جديدة للفريقين يوم الاثنين في كأس إنجلترا.

وقال فينجر خلال لقاء مع شبكة بي بي سي مع مارتن كيون مدافع أرسنال السابق "أفضل ما أتذكره من مباراة يونايتد؟ كنت أنت (كيون) جزء منها".

وأضاف "بالطبع تلك الحادثة الشهيرة عندما صرخت على نيستلروي بعد أن أهدر ضربة الجزاء".

وتعود تلك الواقعة لمباراتي الفريقين عام 2003 عندما أهدر نيستلروي ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة أمام أرسنال ليقوم لاعبي الفريق بتعنيفه بسبب خداعه للحكم من أجل الحصول عليها.