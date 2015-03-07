وائل جمعة لـFilGoal.com: مورينيو معذور مع صلاح.. وأتمنى عودته لتشيلسي

يرى وائل جمعة مدير الكرة في الأهلي أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي كان معذورا في عدم إشراك المصري محمد صلاح جناح فيورنتينا الحالي بسبب وجود نجوم كثيرين في صفوف البلوز.

وكان صلاح قد انتقل لفيورنتينا يناير الماضي معارا من تشيلسي واستطاع أن يسجل 6 أهداف في 7 مباريات أخرها ثنائية في شباك يوفنتوس.

وقال جمعة في حوار مع FilGoal.com سننشره بالكامل لاحقا "مورينيو كان معذورا مع صلاح، كان أمامه أفضل لاعبي العالم مثل أزار وويليان كما أن صلاح مازال صغيرا في السن".

وأضاف "صلاح أثبت جدارته ويستحق الثقة فيه بما يقدمه مع فيورنتينا وبات يمتلك خبرات بجانب مهاراته، هو سريع ومهاري بشكل كبير ولكن أهم ما يميزه هي أخلاقياته التي تجعله يتخطى أي أزمة".

وأردف "في النهاية أتمنى عودته لتشيلسي، هو أفضل له على الرغم من لعبه وتألقه مع فيورنتينا لكن الانتماء لناد من أكبر أندية العالم تعطيه أفضلية ونجومية وخبرة أكثر.. هل سنملك كل يوم لاعبا مصريا في صفوف تشيلسي؟".