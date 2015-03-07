“مياه دبي” ترسل 5 من موظفيها إلى القطب الجنوبي ضمن رحلة استكشافية

ترسل هيئة كهرباء ومياه دبي خمسة من موظفيها ضمن رحلة استكشافية إلى القارة القطبية الجنوبية كجزء من فريق “بعثة 2041 الدولية للقطب الجنوبي”، التي تنظمها “مؤسسة 2041″، بهدف تسليط الضوء على آثار ظاهرة الاحتباس الحراري وحماية القطب الجنوبي من نشاطات التعدين والاستغلال، بعد عام 2041 عندما ينتهي الاتفاق الدولي بشأن حماية القارة القطبية المتجمدة، وستكون مدينة “أوشوايا” الأرجنتينية نقطة انطلاق الرحلة التي تبدأ يوم 13 مارس 2015 وتستمر لأسبوعين.

وكان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، قد قاما بتسليم علم دولة الإمارات، الذي ستقوم برفعه بعثة الهيئة الاستكشافية في القارة القطبية الجنوبية “أنتاركتيكا”، إلى مدير أول الاستدامة وتغير المناخ في الهيئة، ورئيس البعثة، المهندس محمد الشامسي، خلال احتفالات الهيئة باليوم الوطني الثالث والأربعين للدولة في شهر ديسمبر الماضي.

وتعقيباً على مشاركة فريق الهيئة في الرحلة الاستكشافية إلى القطب الجنوبي، قال سعيد محمد الطاير: “تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي في إطار رؤية الإمارات 2021، التي تسعى إلى تحقيق بيئة مستدامة في الدولة، والمبادرة الوطنية طويلة المدى لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات، التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحت شعار “اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة”، والتي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات أحد الرواد العالميين في هذا المجال ومركزاً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء”.

وأضاف: “باتت ظاهرة الاحتباس الحراري من أهم القضايا اليوم، ومن واجبنا التكاتف لإيجاد الحلول لهذه الظاهرة والحد من أسبابها، وتأتي مشاركتنا في “بعثة 2041 الدولية للقطب الجنوبي”، كجزء من التزامنا نحو البيئة، وحرصنا على تنمية وتطوير الكوادر الوطنية ليصبحوا قادة المستقبل”.