أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

“مياه دبي” ترسل 5 من موظفيها إلى القطب الجنوبي ضمن رحلة استكشافية

Google+ Print
“مياه دبي” ترسل 5 من موظفيها إلى القطب الجنوبي ضمن رحلة استكشافية “مياه دبي” ترسل 5 من موظفيها إلى القطب الجنوبي ضمن رحلة استكشافية

الفريق ضاحي خلفان

ترسل هيئة كهرباء ومياه دبي خمسة من موظفيها ضمن رحلة استكشافية إلى القارة القطبية الجنوبية كجزء من فريق “بعثة 2041 الدولية للقطب الجنوبي”، التي تنظمها “مؤسسة 2041″، بهدف تسليط الضوء على آثار ظاهرة الاحتباس الحراري وحماية القطب الجنوبي من نشاطات التعدين والاستغلال، بعد عام 2041 عندما ينتهي الاتفاق الدولي بشأن حماية القارة القطبية المتجمدة، وستكون مدينة “أوشوايا” الأرجنتينية نقطة انطلاق الرحلة التي تبدأ يوم 13 مارس  2015 وتستمر لأسبوعين.

وكان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، قد قاما بتسليم علم دولة الإمارات، الذي ستقوم برفعه بعثة الهيئة الاستكشافية في القارة القطبية الجنوبية “أنتاركتيكا”، إلى مدير أول الاستدامة وتغير المناخ في الهيئة، ورئيس البعثة، المهندس محمد الشامسي، خلال احتفالات الهيئة باليوم الوطني الثالث والأربعين للدولة في شهر ديسمبر الماضي.

وتعقيباً على مشاركة فريق الهيئة في الرحلة الاستكشافية إلى القطب الجنوبي، قال سعيد محمد الطاير: “تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي في إطار رؤية الإمارات 2021، التي تسعى إلى تحقيق بيئة مستدامة في الدولة، والمبادرة الوطنية طويلة المدى لبناء أخضر في دولة الإمارات، التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحت شعار “اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة”، والتي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات أحد الرواد العالميين في هذا المجال ومركزاً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء”.

وأضاف: “باتت ظاهرة الاحتباس الحراري من أهم القضايا اليوم، ومن واجبنا التكاتف لإيجاد الحلول لهذه الظاهرة والحد من أسبابها، وتأتي مشاركتنا في “بعثة 2041 الدولية للقطب الجنوبي”، كجزء من التزامنا نحو البيئة، وحرصنا على تنمية وتطوير الكوادر الوطنية ليصبحوا قادة المستقبل”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير

مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية

مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية

فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد

فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد