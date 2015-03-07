تأجيل نظر قضية جلب 37 مليون قرص مخدر للغد لحضور دفاع المتهمين

قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمود سامى كامل، اليوم السبت، تأجيل محاكمة تشكيل عصابي متهم بجلب 37 مليون قرص مخدر في مخزنين بكرداسة وأبو النمرس، إلى جلسة الغد لحضور دفاع المتهمين والذى تغيب عن جلسة اليوم.

وتضم قائمة المتهمين في القضية رقم 6125 لسنة 2013 جنايات الجيزة، التشكيل العصابي المكون من 4 متهمين، كل من: طه عبد القادر، ومحمد سليمان، وشقيقه أحمد، ورابع يدعى أحمد علي إبراهيم؛ لمحاكمتهم باتهامات جلب أقراص مخدرة من الخارج والاتجار فيها، بعد ضبطهم بحوزتهم 37 مليون قرص مخدر في مخزنين بكرداسة وأبو النمرس.

وكشفت التحقيقات، أن ضباط الإدارة العامة بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، قد تمكنوا من رصد عناصر التشكيل العصابي المتخصص في مجال جلب العقاقير المخدرة عبر الحدود الغربية للبلاد، ونقلها وتهريبها لترويجها بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وبتقنين الإجراءات واتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة، تمكنت الإدارة من ضبط عناصر التشكيل جميعًا، حيث تم ضبط المتهمين الأول والثاني والثالث بالمخزن الأول الخاص بهم بدائرة قسم شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بحوزتهم سيارتين ملك الثاني وقيادة الأول، ونصف نقل بصندوق مغلق خاصة بالمتهم الثالث وقيادته، وبداخل المخزن والسيارتين 571 كرتونة بداخلها 24 مليونًا و625 ألف قرص مخدر مختلفة الأنواع، و8 كراتين بداخلها 200 ألف قرص منشطات جنسية، و219 ألفًا و905 جنيهات و5 هواتف محمولة.

كما تم ضبط المتهم الرابع بالشاليه الخاص به بدائرة قسم شرطة عتاقة بمحافظة السويس، ولم يسفر تفتيش سيارته عن ضبط أي مواد مخدرة، وبتفتيش مسكنه بمدينة نصر تم ضبط كرتونتين بداخلهما 90 ألف قرص مخدر مختلفة الأنواع، و24 ألف جنيه، .