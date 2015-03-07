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بالصور.. متضررو الأحوال الشخصية يطالبون بتشريع قانون للزواج دون تدخل الكنيسة

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جانب من الوقفة

جانب من الوقفة

طالب المشاركون فى الوقفة الاحتجاجية التى نظمها عدد من متضررى الأحوال الشخصية الأقباط، اليوم السبت، أمام وزارة العدل، بتشريع قانون مدنى للزواج دون تدخل من الكنيسة وكذلك عزل الأنبا بولا من منصبه كمسئول المجلس الإكليريكي.

ورفع المحتجون لافتات مكتوب عليها “الشعب يريد عزل الأنبا بولا”، “الأنبا بولا ليس قاضيًا ولا يمثلنا”، السيد المسيح جاء بتعاليم وليس بتشريع”، و” استغاثة إلى القضاء .. الكنيسة تهدر حقوقنا الإنسانية ،”التماس إلى الدولة بقانون مدنى بعيدا عن السلطة الدينية”.

كما طالب المشاركون فى الوقفة بضرورة طرح قضية الأحوال الشخصية للحوار بعيدًا عن تدخل الكنيسة وضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن متضرري الأحوال الشخصية.

جانب من الوقفة

جانب من الوقفة

 

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