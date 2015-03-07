أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش الإسرائيلى يفرق تظاهرة نسائية فلسطينية فى الضفة الغربية

Google+ Print
الجيش الإسرائيلى يفرق تظاهرة نسائية فلسطينية فى الضفة الغربية الجيش الإسرائيلى يفرق تظاهرة نسائية فلسطينية فى الضفة الغربية
فرق الجيش الاسرائيلى بالغاز المسيل للدموع السبت تظاهرة نسائية نظمتها مؤسسات نسوية فلسطينية عند حاجز قلنديا فى الضفة الغربية، بحسب ما ذكر مشاركون فى التظاهرة.

نظمت التظاهرة لمناسبة يوم المرأة العالمى الذى يصادف غدا الأحد، بالتوجه الى حاجز قلنديا الذى يعزل مدينة القدس عن باقى الضفة الغربية، وحملت المشاركات لافتات تطالب بإنهاء الاحتلال الاسرائيلى للأراضى الفلسطيني، الى جانب لافتات اخرى تطالب بتوفير العدالة فى المجتمع الفلسطيني.

وقالت خالدة جرار النائب فى المجلس التشريعى الفلسطينى لوكالة فرانس برس "هذه التظاهرة تم تنظيمها من مختلف المؤسسات النسوية، وتم اختيار حاجز قلنديا للتأكيد على اصرار المرأة الفلسطينية لمواصلة نضالها ضد الإحتلال".

وأضافت "رغبت المؤسسات الفلسطينية باحياء اليوم العالمى للمرأة من خلال المواجهة مع الإحتلال، اضافة الى مطالبتها بتحقيق العدالة، وتوفير الديمقراطية فى المجتمع الفلسطيني".

وأطلق الجيش الإسرائيلى المرابط عند حاجز قلنديا الغاز المسيل للدموع، ورذاذ الفلفل باتجاه المتظاهرات اللواتى اقتربن من الحاجز، وذكرت مصادر طبية ان عددا من النساء اصبن بحالات اختناق من الغاز المسيل للدموع، وتم علاجهن فى الموقع.

وتولى السلطة الفلسطينية اهتماما خاصا باليوم العالمى للمرأة حيث اعلنت يوم غد الأحد عطلة رسمية فى كافة المؤسسات الرسمية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365