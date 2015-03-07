الجيش الإسرائيلى يفرق تظاهرة نسائية فلسطينية فى الضفة الغربية

فرق الجيش الاسرائيلى بالغاز المسيل للدموع السبت تظاهرة نسائية نظمتها مؤسسات نسوية فلسطينية عند حاجز قلنديا فى الضفة الغربية، بحسب ما ذكر مشاركون فى التظاهرة.

نظمت التظاهرة لمناسبة يوم المرأة العالمى الذى يصادف غدا الأحد، بالتوجه الى حاجز قلنديا الذى يعزل مدينة القدس عن باقى الضفة الغربية، وحملت المشاركات لافتات تطالب بإنهاء الاحتلال الاسرائيلى للأراضى الفلسطيني، الى جانب لافتات اخرى تطالب بتوفير العدالة فى المجتمع الفلسطيني.

وقالت خالدة جرار النائب فى المجلس التشريعى الفلسطينى لوكالة فرانس برس "هذه التظاهرة تم تنظيمها من مختلف المؤسسات النسوية، وتم اختيار حاجز قلنديا للتأكيد على اصرار المرأة الفلسطينية لمواصلة نضالها ضد الإحتلال".

وأضافت "رغبت المؤسسات الفلسطينية باحياء اليوم العالمى للمرأة من خلال المواجهة مع الإحتلال، اضافة الى مطالبتها بتحقيق العدالة، وتوفير الديمقراطية فى المجتمع الفلسطيني".

وأطلق الجيش الإسرائيلى المرابط عند حاجز قلنديا الغاز المسيل للدموع، ورذاذ الفلفل باتجاه المتظاهرات اللواتى اقتربن من الحاجز، وذكرت مصادر طبية ان عددا من النساء اصبن بحالات اختناق من الغاز المسيل للدموع، وتم علاجهن فى الموقع.

وتولى السلطة الفلسطينية اهتماما خاصا باليوم العالمى للمرأة حيث اعلنت يوم غد الأحد عطلة رسمية فى كافة المؤسسات الرسمية.

>