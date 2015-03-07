مصادر ليبية لليوم السابع: حفتر يؤدى اليمين أمام البرلمان الاثنين المقبل

أكدت مصادر ليبية رفيعة المستوى لـ"اليوم السابع"، أن الفريق ركن خليفة بلقاسم حفتر سيؤدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب يوم الاثنين المقبل فى القاعدة البحرية المتواجدة بمدينة طبرق التى تعقد بها جلسات البرلمان.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأكدت المصادر التى رفضت الإفصاح عن هويتها أن الفريق ركن خليفة حفتر سيحضر إلى مدينة طبرق يوم الاثنين المقبل لأداء اليمين الدستورية ليتسلم عقب ذلك مهام وظيفته كقائد عام للجيش الوطنى الليبى.
وأكدت المصادر التى رفضت الإفصاح عن هويتها أن الفريق ركن خليفة حفتر سيحضر إلى مدينة طبرق يوم الاثنين المقبل لأداء اليمين الدستورية ليتسلم عقب ذلك مهام وظيفته كقائد عام للجيش الوطنى الليبى.
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