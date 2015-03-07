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بعد غد .. اضراب عام للمحامين التونسيين فى كافة المحاكم

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بعد غد .. اضراب عام للمحامين التونسيين فى كافة المحاكم بعد غد .. اضراب عام للمحامين التونسيين فى كافة المحاكم
قال رئيس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين محمد الفاضل محفوظ إن دخول المحامين فى إضراب عام فى كافة المحاكم التونسية بعد غد " الاثنين " يعود إلى سببين رئيسيين ، أولهما تكرر الاعتداءات على المحامين من جانب عناصر الأمن من جهة ، ومحاولة إقصاء المحاماة التونسية من المشهد القضائى من جهة أخرى.

وأوضح محفوظ - فى تصريح له اليوم "السبت" - أن التعاطى مع ملفات الاعتداء على المحامين من طرف القضاء لا يتم بصورة جدية لاسيما إذا صدر الاعتداء عن أمنيين وهو ما يفسر ، وفق تقديره، تواصل وتواتر الإعتداءات ، مشيرا إلى أن الشكاوى التى يتقدم بها المحامون فى هذا الصدد يكون مصيرها الإهمال والنسيان.

وبين من جهة أخرى، أن هذا الإضراب العام يأتى أيضا على خلفية محاولة إقصاء المحاماة التونسية من المشهد القضائى وعدم مشاركتها فى صياغة وبلورة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للقضاء فى حين أن المجلس يهم العائلة القضائية الموسعة وحتى المواطنين المتقاضين.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للمحامين ، أعلنت ، فى بيان لها ، عن تنفيذ إضراب عام فى كافة المحاكم التونسية يوم 9 مارس الجارى و، كما أعلنت عن تنظيم مسيرة احتجاجا على تكرار اعتداءات الأمن على المحامين
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