"تويتر" النجوم: أصالة حزينة على والدتها وعاصي الحلاني يحتفل بالمولودة الجديدة

بما أنّ شهر مارس هو من أكثر أشهر السنة التي تذكّر الناس بوالداتهم، كان بروز الكلام عن والدات النجوم في هذا الأسبوع، ضمن "تويتر النجوم"، إذ استذكرت نجمات عديدات والداتهن، كما انتشرت صور من كواليس الأعمال، إلى جانب نشر الفيديوهات الغربية، التي بدا بعضها طفولياً، إلى جانب تنوّع التغريدات؛ بعضها كان معبّراً، وبعضها كان حزيناً، فيما بدا بعضها إنسانيّ وسعيد من جهة أخرى، في وقت تضمن البعض ردوداً على بعض المنتقدين.

فنانات يستذكرن أمّهاتهن

إليسا نشرت صورة جمعتها بالوزير وائل أبو فاعور في أحد المطاعم، حيث شكرته على جهوده، إضافة إلى تعبيرها عن حبّها لوالدتها. وبدل أن تنشر صورة لوالدتها، نشرت صورة كُتب عليها عبارة: "أمي يا ملكتي".

كما نشرت الفنانة صورة لأرنبين يقبّلان بعضهما البعض، أرفقتها بتعليق "في حالة حبّ".

أمّا ألين لحود فاستذكرت والدتها سلوى القطريب، بعد مرور 6 سنوات على رحيلها، وعبّرت عن اشتياقها الكبير مع مرور الأيام.

بدورها، آمال ماهر حمدت الله على سلامة والدتها، بعد أن خضعت الوالدة لعملية جراحية، ونشرت صورة تجمعها بها، حيث كتبت: "الحمدلله على كلّ شيء والحمد لله على سلامة والدتي الحبيبة بشكركم من كل قلبي على دعاكم لوالدتي وعلى دعمكم النفسي والمعنوي ليا"، كما نشرت صورة لها مع الفنان عبادي الجوهر.

أمّا أصالة فعبّرت عن حزنها بعد أن قام شخص بشتم والدتها، وتحدّثت عن كلام قاسٍ رأته في تغريدات الشخص نفسه، لتعود من بعد إلى طمأنة جمهورها إلى أنها بخير، برغم الكلام الذي قرأته، وكتبت: "عودت في أغلب الأوقات على المديح والمحبة والدلع وأصبحت

أشعر بمسؤولية تجاه هذه المشاعر فأعمل جاهدة لأستحق كل ذلك وتخيلت بأن الدنيا كلها هكذا"، وتابعت: "وبالغلط دخلت بتويتر على حدا مختلف معي أو بالأصح أنا نافرة منه (والأصح منها) ويا لطيف شو لقيت ناس قاسية علي بس ليش كل هالقسوة والله مابعرف"،

وأضافت: "عموماً لخبطتني الحكاية شوي خصوصاً شتايم الوالدة الله يهديهم وقلت لحالي ماشي الحال وبتوقع بشي يوم يصير مشكلة لأصابعهم اللي قادرة تكتب هيك"، "التهذيب مو يعني كيف بنكون بالرواق التهذيب كيف بنعبر بالإختلاف"، وختمت: "تصبحوا على خير وأنا منيحة ومو زعلانة من هالبعض ومسامحة لأنه مشكلتهم مع نفسهم مو معي ... أحلام سعيدة وبكرة أحلى".

أعمال خيرية

وفي إطار الأعمال الإنسانية، نشرت داليدا عيّاش صورة لها مع أحد الأطفال الصُمّ، بعد أن قامت هي ومؤسسة "عياش الطفولة"، التي أسّسها زوجها رامي عياش، بزيارة أحد المراكز التي تُعنى بالأطفال الصمّ.

تعب ووجع

جو أشقر عبّر عن وجعه على وطنه فكتب: "لا شيء موجع أكثر من أننا تحت سماء واحدة ولا نلتقي :)".

أما راغب علامة فتحدّث عن تعبه، بعد أن وصل إلى العاصمة الأسترالية سيدني، مشتكياً من التعب بسبب فرق التوقيت بين لبنان وأستراليا، وكتب: "9 ساعات فرق التوقيت بين بيروت وأستراليا. الآن الساعة التاسعة ليلاً بينما في بيروت ١٢ ظهراً. متعب جداً للنوم فرق التوقيت". "بعد 20 ساعة طيران وصلت إلى سريري في أحد فنادق مدينة سيدني في أستراليا مشتاق للقاء الجالية العربية هنا".

رولا سعد تردّ

رولا سعد تردّ على كلّ من انتقد تسريحة شعرها المستوحاة من "DIOR"، وقالت: "ردي على من انتقد تسريحة شعري التي استوحيتها من Dior design في الصورة المذكورة عازياً السبب إلى الدين بشكل تحريضي..زينة النساء موجودة عبر التاريخ ولدى كل الأديان وحيث الزينة من سمات أناقة المطلوبة للمرأة ..أما إذا كان البعض معترض على Dior style فهذا من رأيه وذوقه مع تقديري لكل الأذواق".

صور من الكواليس

بدأت الممثلة سيرين عبد النور تصوير مسلسل "24 قيراط"، ونشرت صوراً من كواليس التصوير. أما سيف الدين سبيعي فقد أتمّ تصوير مسلسل "بنت الشهندر"، ونشر صورة لفريق العمل، وكتب: "آخر يوم في تصوير بنت الشهبندر أنا وشباب الكاست الفني شكراً للجميع لولا وجودكم لم يكن هذا العمل ممكناً".

من جهته، تيم حسن نشر صوراً من كواليس مسلسل "تشيللو".

أما دنيا سمير غانم فنشرت صوراً من كواليس برنامج "أكس فاتور" مع الفنانة إليسا والفنان راغب علامة، ونشرت "أفيش" مسلسل "زنقة" لبطله حسن الرداد.

ريم الحلاني مولودة عاصي الجديدة

احتفل الفنان عاصي الحلاني بمولودة جديدة، هي المهرة التي أطلق عليها اسم ريم العاصي، وكتب: "مولودة جديدة بالمزرعة مهرة عربية الأصل سميتها ريم العاصي إن شاء الله تكون عجبتكوم... صباح الخير من أجمل مكان البقاع".

نجوى كرم تسأل عن لون فستانها

وبعد انتشار صورة الفستان الذي شغل الناس في تحديد لونه الحقيقي، نشرت نجوى كرم صورتين لها وهي في نفس الفستان، وسألت جمهورها عن لون فستانها في "أرابز غوت تالنت"، في تغريدة، كتبت فيها:"وانتوا شو شفتوا لون الفستان؟".

أما لطيفة التونسية فنشرت صورة جمعتها بنجوى كرم في عرض أزياء للمصمّم نيكولا جبران.

فيديوهات على "تويتر"

أما محمد عساف فنشر فيديو، يعود إلى فترة ماضية، حين كان يبلغ من العمر عشر سنوات، وهو يُشارك بالغناء في أوبريت "احنا طلائع فلسطين"، وهي من كلمات جمال الدريملي، ومن ألحان وائل يازجي، ومن توزيع سعد هنيّة.

أمّا أحلام فنشرت فيديو لأحد الشبّان وهو في الطائرة، حيث ظهرت في الفيديو وهي تحدّثه مدّعياً أنّ الطائرة ملكه، فغردت ممازحةً جمهورها: "من اللي صور هذا الفيديوا الخطير؟ اللي_يكذب_وين_يروح؟؟؟ هههه، وكانت أحلام قد نشرت تغريدة سابقة أخبرت من خلالها جمهورها بأنها ستنشر هذا الفيديو، وكتبت: "بعد قليل قنبلة الموسم أقصد فيديو الموسم وياترى من اللي مصور هالفيديوا الخطير اليوم حصرياً ع "تويتر" هههه الله_يستر".

نوال الكويتية تتوجّه بالشكر

وجّهت نوال الكويتية الشكر للجميع على اهتمامهم بها في عيد زواجها، وكتبت: "شكراً شكراً على اهتمامكم اللي أسعدني في عيد زواجي".

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